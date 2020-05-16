Марченко назвал КПРФ маргинальной силой за проведение митингов во время пандемии

Москва, 16 мая. Государство должно ужесточить законодательство, чтобы не допустить проведение массовых мероприятий при нестабильной эпидемиологической обстановке. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Марченко.

В разговоре с корреспондентом издания «Политика сегодня» парламентарий подверг критике действия КПРФ в период пандемии коронавируса. Коммунисты провели митинг по случаю годовщины референдума о сохранении СССР, подвергнув угрозе заражения свой, как правило, пожилой электорат, и не собираются на этом останавливаться.

«Если нарушают режим самоизоляции граждане — это еще по-человечески объяснимо. Но когда целенаправленно политическая сила говорит о каких-то протестных акциях и провокациях в период эпидемии — это сознательное вредительство, желание дестабилизировать ситуацию в стране», — считает Марченко.

По его словам, КПРФ откровенно занимается провокациями, пытаясь использовать нынешнее положение из-за коронавируса. Коммунисты превращаются из системной оппозиции в маргинальную политическую силу, думая только о митингах в непростой период для страны.