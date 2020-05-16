В Госдуме пообещали Польше превращение в «атомную пустошь» из-за ядерного оружия США

Передвигая свои стратегические силы все ближе к границам РФ, американцы тем самым делают неизбежным ядерный апокалипсис. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Так собеседник ФАН отреагировал на предложение посла США в Польше Джорджетты Мосбахер разместить в этой стране атомное оружие из Германии, если «Берлин от него откажется». Ранее эти планы американцев уже прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков, напомнивший им об угрозе повторения «Карибского кризиса» 1962 года, когда планета оказалась на гране новой мировой войны.

«Я уже неоднократно подчеркивал, что власти Польши должны осознавать свою ответственность перед народом, — заявил Швыткин. — Конечно, остается возможным вариант, при котором Соединенные Штаты передислоцируют часть своего ядерного потенциала в это государство — но это вызовет серьезную эскалацию напряженности во всем регионе, которая на самом деле не нужна ни полякам, ни другим народам Европы».

Депутат напомнил, что США вместе с основными своими силами находятся на другом полушарии, за Атлантическим океаном, в то время как европейцы — в непосредственной близости от России и ее стратегических сил.

«В случае нанесения нами ответного удара страны с размещенными на их территории атомными бомбами американцев станут первостепенной целью, — объяснил парламентарий. — Таким образом Соединенные Штаты фактически берут в заложники эти государства вместе со всем их населением».

Собеседник ФАН отметил, что Российская Федерация не станет спокойно смотреть на размещение стратегического вооружения США практически возле своих границ: Министерством обороны РФ будут приняты зеркальные меры, в рамках которых соответствующие угрозе ядерные силы будут расположены в непосредственной близости от границ страны.

«Это будет необходимо для обеспечения надлежащего временного показателя и достаточной точности нанесения ответного удара, — считает Швыткин. — Так что полякам надо серьезно подумать над тем, действительно ли они желают превращения своей страны в атомную пустошь».

Депутат посоветовал официальной Варшаве урезонить американского посла, чтобы тот впредь не выступал с несогласованными инициативами, находящимися вне его компетенции.