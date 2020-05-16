Пегова призналась, что ей нелегко далась победа в «Танцах со звездами»

Москва, 16 мая. Известная российская актриса Ирина Пегова поделилась историей нелегкой победы на проекте «Танцы со звездами». Новый пост звезда опубликовала в своем профиле в Instagram.
Пегова опубликовала видео своего танца, который принес ей победу на шоу и раскрыла страшные подробности победы. Она призналась, что во время подготовки у нее отказала нога.
«Когда готовили это танец, то у меня отказала правая нога! Накануне эфирной субботы вообще не слушалась, не ходила, тем более не поднималась», — написала актриса.
По ее словам, она все-таки решила рискнуть. Пеговой сделали укол в тазобедренный сустав. Как призналась сама артистка, боль была адская, но ей все-таки удалось одержать победу.
«Мне вкололи какой-то убийственный укол в тазобедренный сустав (очень тяжелый, была адская боль, меня бросало и в пот, и в холод). И вот результат, я чудом задвигалась!» — добавила Ирина Пегова.
Когда готовили это танец. У меня отказала Правая нога ! Накануне эфирной субботы Вообще не слушалась, не ходила , тем более не поднималась ... я пошла на риск ., перед танцем мне вкололи какой- то убийственный укол в тазобедренный сустав( очень тяжёлый , была адская боль, меня бросало и в пот и в холод) и вот результат я чудом Задвигалась !! @maxgalkinru @allapug66 @tvrussia @ninasavelieva @andreikozlovsky
Поклонники артистки с удовольствием пересмотрели танец и буквально осыпали ее комплиментами.
«С удовольствием просматриваю старые выпуски «Танцы со звездами», где Вы, Ирина, просто блистаете, вы большая молодец и труженица!» — похвалила elenaaleksandrovnakalinina.
«Браво! Я не видела программ «Танцы со звездами» с Вашим участием вообще, но то, что вижу сейчас, меня восхищает!» — написала khostinskaa.
«Вы восхитительная! Ваша энергетика заряжает!» — отметила tanycha_stav.