Пегова призналась, что ей нелегко далась победа в «Танцах со звездами»

Москва, 16 мая. Известная российская актриса Ирина Пегова поделилась историей нелегкой победы на проекте «Танцы со звездами». Новый пост звезда опубликовала в своем профиле в Instagram.

Пегова опубликовала видео своего танца, который принес ей победу на шоу и раскрыла страшные подробности победы. Она призналась, что во время подготовки у нее отказала нога.

«Когда готовили это танец, то у меня отказала правая нога! Накануне эфирной субботы вообще не слушалась, не ходила, тем более не поднималась», — написала актриса.

По ее словам, она все-таки решила рискнуть. Пеговой сделали укол в тазобедренный сустав. Как призналась сама артистка, боль была адская, но ей все-таки удалось одержать победу.

«Мне вкололи какой-то убийственный укол в тазобедренный сустав (очень тяжелый, была адская боль, меня бросало и в пот, и в холод). И вот результат, я чудом задвигалась!» — добавила Ирина Пегова.

Поклонники артистки с удовольствием пересмотрели танец и буквально осыпали ее комплиментами.