Пегова призналась, что ей нелегко далась победа в «Танцах со звездами»

Когда готовили это танец. У меня отказала Правая нога ! Накануне эфирной субботы Вообще не слушалась, не ходила , тем более не поднималась ... я пошла на риск ., перед танцем мне вкололи какой- то убийственный укол в тазобедренный сустав( очень тяжёлый , была адская боль, меня бросало и в пот и в холод) и вот результат я чудом Задвигалась !! @maxgalkinru @allapug66 @tvrussia @ninasavelieva @andreikozlovsky

A post shared by Ирина Пегова (@pegovairina) on May 15, 2020 at 12:22pm PDT