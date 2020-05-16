Политолог Рар заявил, что часть Европы начала войну с российским газом

Берлин, 16 мая. Часть Европы не просто желает отказаться от российского газа, но и хочет объявить войну поставкам топлива из РФ. Об этом заявил немецкий политолог и публицист Александр Рар.

«Это новое явление, и в этом замешана, конечно, политика. Экологические лоббисты, их очень много, они очень влиятельные, они пытаются вообще заставить все правительства Европы полностью выйти из употребления нефти, угля и газа», — сказал эксперт, комментируя отказ Германии выводить газопровод «Северный поток — 2» из-под требований Газовой директивы ЕС.

Рар отметил, что пандемия коронавируса дает экологическим активистам возможность обратить внимание правительства на возобновляемые источники энергии. Подобная работа уже ведется в ФРГ с подачи «зеленых». При этом политолог сообщил, что не все придерживаются той же позиции, поэтому противостоящим сторонам приходится задействовать разные механизмы, пишет «ПолитПазл».

Ранее Федеральное сетевое агентство (ФСА) Германии отклонило запрос компании Nord Stream 2 AG на освобождение проекта «Северный поток — 2» от требований Газовой директивы Евросоюза, напоминает НСН. Это означает, что около половины мощностей трубопровода должны быть зарезервированы для альтернативных поставщиков. В Nord Stream 2 AG не исключили, что будут обжаловать решение ФСА Германии в суде, передает «АиФ».