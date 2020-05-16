Минюст США может подать иск к Google по антимонопольному делу

Вашингтон, 16 мая. Министерство юстиции США и генеральные прокуроры нескольких штатов могут подать антимонопольные иски против Google, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно информации издания, дело касается рекламной политики Google и его доминировании среди поисковых систем. Планируется, что иск будет предоставлен в суд летом текущего года.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, который возглавляет расследование, сообщил, что несколько компаний пожаловались на то, что пострадали из-за рекламной политики интернет-гиганта.

«Наше антимонопольное расследование Google не замедлилось пандемией коронавируса», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Google заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив тысячи репортажей и документальных фильмов агентства.

ФАН пытается оспорить действия американского интернет-гиганта в судебном порядке. Кроме того, ФАН также неоднократно сталкивался с несправедливой политикой Facebook. Аккаунты ФАН были заблокированы в апреле 2018 года без указания причин.