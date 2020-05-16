Ролик «зефирного эксперимента» с псом умилил фанатов Глюкозы

Москва, 16 мая. Российская певица Глюкоза устроила «зефирный эксперимент» своему псу Муфтику. Его результаты она выложила в Instagram.

Исполнительница присоединилась ко всемирному флешмобу, суть которого заключается в том, что родители оставляют своих детей наедине со сладостями, запретив их трогать. Поведение малышей при этом снимается на скрытую камеру. Глюкоза решила провернуть тот же трюк со своим питомцем.

«Вот и мы решили с Муфтиком пройти челлендж на терпение. Или не пройти», — отметила певица в описании ролика.

Певица положила на тарелку перед псом котлеты, но погрозив пальцем, не разрешила ему есть блюдо. Однако, как только девушка скрылась за дверью комнаты, пес, недолго думая, проглотил аппетитный деликатес.

Подписчики умилились ролику, сделав кучу комплиментов красивому псу Глюкозы.

«Секунды не прошло», «Он очень интеллигентно это сделал», «Муфтик — собакен простой, видит еду — ест», — написали фолловверы в комментариях.

Данный челлендж придумала западная звезда Instagram Кайли Дженнер. Из российских знаменитостей участием в нем отметилась супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, испытав среднюю дочь Лею.

Ранее Глюкоза удивила своих подписчиков снимком в довольно откровенном наряде. Обнаженное тело певицы прикрывал только прозрачный плащ, передает «Вечерняя Москва».