Профессионализм журналистов «Медузы» поразился коронавирусом

В Москве 15 мая запустили всеобщее бесплатное добровольное тестирование на антитела к COVID-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА). Еженедельно планируют приглашать около 70 тысяч москвичей сдать кровь, в дальнейшем планируют тестировать по 200 тысяч человек в неделю.

Это беспрецедентное исследование иммунитета населения в очаге пандемии, которое позволит выявить уже переболевших. Метод ПЦР-тестирования, определяющий РНК вируса в биоматериале, также будет развиваться в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Результаты планируют публиковать на сайте мэрии.

По данным на 16 мая, в России 272 043 пациента с выявленным коронавирусом, выздоровели 63 166, умерли 2 537.

О необходимости массово тестировать на антитела говорили еще в периоды пика в Европе, но тестов было недостаточно, и они были ненадежны. Исследование важно, так как поможет спрогнозировать развитие эпидемии и знать, сколько в городе потенциальных доноров плазмы. Переливание больным плазмы, содержащей антитела, позволяет лечить людей со сложно протекающей пневмонией. Метод известен в США и Европе со времен эпидемии «испанки» в 1918 году. В Китае удалось вылечить всех тяжелых пациентов, которым перелили донорскую плазму, в России первые результаты лечения коронавирусной пневмонии плазмой тоже довольно обнадеживающие — восемь из 20 человек стали чувствовать себя лучше.

Новость хорошая, инициатива властей правильная, но либеральные издания пока больше занимает другое. Они продолжают настаивать, что все меры правительства РФ неэффективны и направлены лишь на манипуляции статистикой, чтобы представить ВОЗ хорошую картинку. Ранее об этом говорили Анастасия Васильева из «Альянса врачей» и американское издание Financial Times — там указали, что официальные данные занижены примерно на 70%, что вскоре опровергли власти РФ.

Журналисты «Медузы» подошли к теме эффективнее: тезис о занижении смертей от коронавируса в официальной статистике они подают через истории тех, кто соприкоснулся с пандемией лично, — московских врачей и их пациентов.

Сомнения в пользу обвинения

Врачи, ставшие спикерами издания, рассказывают, что их умершие пациенты с коронавирусом не попадают в статистику летальных исходов и их это удивляет, а выступившие анонимами эксперты Роспотребнадзора подтверждают их удивление в правильном для редакции ключе.

Хирург 52-й московской больницы Александр Ванюков побеседовал и с «Медузой», и с «Проектом» — изданием Михаила Ходорковского. Две недели назад он поделился наблюдениями и впечатлениями в подкасте «Проекта», где рассказал, что заметил нестыковки, когда в больничную статистику не попали умершие пациенты с коронавирусом. Доктор не привел каких-то точных цифр, не сослался на конкретные документы — просто рассказал, что врачи устали и от работы, и от многих противоречивых распоряжений начальства, а у него нет уверенности, что статистику ведут правильно. Корреспонденту «Медузы» он говорит ровно то же самое:

«Мне казалось, что мы должны выдавать картинку общей смертности — то есть всех, у кого есть COVID-19», — сказал он.

От «нет уверенности в правильности метода подсчетов» и до «все врут» — пропасть, но «Медуза» легко ее преодолевает, подавая мнение как инсайд и подводя итог: методика подсчета, принятая в России, нужна только за тем, чтобы скрывать летальные исходы.

Не забыли и об экспертах, в задачу которых входит дать заключение о причине смерти после вскрытия. По законам РФ, не вскрывать умерших в инфекционном отделении нельзя, поэтому если у кого и есть самые полные данные, то именно у тех, кто видит документы с результатами.

«Медуза» ссылается на Виктора Голованова из Московского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, который утверждает, что наблюдал характерную для COVID-19 картину на вскрытии легких, но никогда не ставил «коронавирус» в причинах смерти из-за запрета делать это до получения результатов экспертизы тканей. Также издание цитирует некую Марию (без фамилии) из Роспотребнадзора, приводя ее слова о «коронавирусной инфекции» в графе «причина смерти» из заключений патологоанатомов, которых якобы было много.

Очень противоречиво: если судмедэкспертам ставить «коронавирус» запрещено бюрократами, то кто в итоге заполнил бумаги, ужаснувшие Марию? Правда, сколько заключений видела собеседница издания, авторы не уточняют, но вряд ли все по московским больницам, где принимают людей с коронавирусом.

Демографы, с которыми побеседовала «Медуза», говорят, что им важно видеть общие данные по умершим гражданам с коронавирусом, независимо от причин. Но также уточняют, что сознательно и специально никто не занижает количество летальных исходов, а все упирается в метод: в РФ более строгие правила ведения статистики, тогда как в Великобритании и США в нее на самом деле попадают все, у кого выявили инфекцию.

«У нас правила более строгие: в США, Италии и Великобритании к COVID death относили все те смерти, когда коронавирус был лабораторно подтвержден или клинически диагностирован», — говорит Сергей Тимонин, заместитель завлаба Международной лаборатории исследований населения и здоровья ВШЭ.

Истории «изнутри» читать интересно, и задавать вопросы Минздраву медики, разумеется, вправе. Но важно отметить, что выводы делают не врачи и социологи, а журналисты «Медузы», и выводы эти все те же. В России героические медики, но ужасные чиновники не дают знать правду и сами врут, показывая радующие власть и успокаивающие население цифры. Не удивительно, что заинтересованные в негативной картинке западные журналисты и блогеры охотно тиражируют эти материалы, предлагая умножать представленные Москвой цифры на три или четыре, как это делает Ребекка Рамбар.

Большая ложь и статистика

Споры о том, как надо считать заболевших, выздоровевших и умерших, ведутся с начала пандемии. Италию, Испанию и даже США обвиняли в манипуляции в сторону увеличения: в этих странах указывали причиной смерти «коронавирус», даже если специфических признаков не было, но у пациента его выявили. Указавшие на это публицисты говорили, что таким образом специалисты системы здравоохранения стараются увеличить ее финансирование и собственные зарплаты. Их даже сложно за это осуждать: катастрофические проблемы массовой медицины и недостаток койко-мест в этих благополучных странах стали шоком для всего мира.

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович считает, Россия корректно ведет свою статистику, разделяя умерших от COVID и тех, у кого вирус выявили, но умерли они от других заболеваний, и не видит оснований полагать, что смертность занижают сознательно. Многие ученые полагают, что разделять причины смерти и не давать заключений без максимально полного исследования важно с точки зрения медицинской науки: именно так можно накопить реальную информацию о вирусе и его влиянии на организм, а значит, подобрать эффективные методы лечения. Но для социологов важно знать и общее количество умерших в пандемию коронавируса: их возраст, пол, имущественный статус и прочие показатели — в перспективе эти данные станут основой многих масштабных исследований о влиянии пандемии на мир и общество.

Для СМИ же по всему миру любая опубликованная официальная статистика была и будет поводом манипуляций и источником трафика. Выкладки и сами споры о методах подсчета интересны ученым и специалистам, широкой общественности важнее подача, и вот здесь открыт простор для трактовок и творчества журналистов. В Испании и Италии официальные данные по умершим чудовищны, и, прочитав «32 тысячи человек умерли от коронавируса за полтора месяца», кто-то делает вывод о кошмарной медицине и полной неготовности системы, а кто-то сомневается: а точно ли все эти люди умерли именно от коронавируса? В России и Германии показатели заметно ниже — и кто-то успокаивается, надеясь на хорошее, а кто-то делает вывод, что опять все скрывают, потому что не может быть так мало.

Играть с цифрами и их интерпретацией можно бесконечно, но на практике гражданину важнее знать другое: что в моей стране сделают для меня и моих близких, если мы заболеем? Хватит ли ресурсов государственной медицины, чтобы нас лечить, если у нас нет средств пользоваться частной? И вот здесь у спекулянтов на статистике в России, работающих в русле «все плохо и будет хуже», твердой почвы под ногами нет.

С начала пандемии в РФ развернули тысячи дополнительных койко-мест под прием пациентов с COVID-19, по России их на 6 мая было 126 тысяч, в Москве — 30 тысяч, есть ресурс открывать новые. Показателем для госпитализации людей даже моложе 65 и без хронических заболеваний по-прежнему является падение сатурации (степень насыщения крови кислородом, ориентир для диагностики пневмонии) на нижние границы нормы, тогда как в ЕС и США в больницы отправляют лишь пациентов, которые чувствуют себя так плохо, что не в состоянии себя обслуживать.

Скорую по-прежнему можно вызывать на дом при плохом самочувствии, что и рекомендуется делать. Плановый прием и госпитализацию отложили, однако экстренных случаев, не связанных с коронавирусом, это не касается: врачи приезжают на вызовы к тем, кто жалуется на проблемы с сердцем, повышение артериального давления, боль в животе, травмы и другие проблемы со здоровьем, требующие безотлагательного вмешательства. Случаев отказа в госпитализации пациентам, у которых есть к ней показания, не выявлено. То есть медицина работает с высокой нагрузкой, но дефицита и коллапса нет, и пока нет оснований думать, что он наступит.

Критики официальной статистики летальных исходов в России часто опускают момент, что своевременное обеспечение человека больничным уходом и лечением под наблюдением врача повышает шансы пережить болезнь с наименьшими потерями, что также влияет на снижение количества летальных исходов. А неидеальная и часто во многом заслуженно ругаемая система здравоохранения в стране все же располагает возможностями, чтобы дать больничный уход всем, кому это необходимо.

Исследование иммунитета населения в Москве, которое начали сегодня, также повлияет на показатели летальных исходов. Лечить будут всех, кто заболеет, и наверняка многие россияне с приобретенным иммунитетом согласятся стать донорами плазмы. Но главная задача граждан пока что одна — сделать все возможное, чтобы заболевших одновременно было как можно меньше и у врачей хватало на всех времени и сил. И это гораздо важнее, чем споры о статистике с целью обличения неправильных действий власти или построения апокалиптических прогнозов.