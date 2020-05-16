Два самолета с российскими военными специалистами вернулись из Сербии

Москва, 16 мая. Два самолета с российскими военными вернулись из Сербии, где оказывали помощь местным властям в борьбе с коронавирусом, в РФ. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны.

Два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России приземлились на аэродром Чкаловский, расположенный в Подмосковье.

«Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия», — сообщили в военном ведомстве РФ.

Отмечается, что после проведения термометрии и экспресс-тестирования для прибывших на родину военных пройдет торжественная церемония встречи.

Ранее сообщалось, что все три российских самолета с военными специалистами вылетели с военного аэродрома Батайница на родину. В общей сложности в РФ вернутся 40 военных и четыре единицы техники.

Напомним, российские самолеты со специалистами на борту были направлены в Сербию в начале апреля. Их задача заключалась в том, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом на территории страны. Вспышка COVID-19 произошла в конце прошлого года в Китае. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. В марте Всемирная организация объявила о пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Власти стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией приняли ряд ограничительных мер.