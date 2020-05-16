Таиландский Будда надел защитную маску. ФАН-ТВ

Монахи Буддийского храма в Патхумтхани неподалеку от Бангкока украсили статуи Будды медицинскими масками. В данном жесте нет символизма — это напоминание местным жителям о важности средств защиты при выходе на улицу. Наибольшее внимание привлекает огромная статуя в храме Нитетратпрадид (Nithet Rat Pradit).

В Таиланде с 3 апреля действует ночной комендантский час, количество инфицированных COVID-19 постепенно сокращается. Так за последние сутки в азиатском королевстве не было выявлено ни одного случая заражения вирусом, об этом сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

«Сегодня не зарегистрировано ни одного нового случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции», — заявил он на брифинге.

Эти слова были встречены овациями.