Российские военные вернулись из Италии. ФАН-ТВ

Последняя группа российских военных медиков и специалистов-вирусологов вернулась из Италии. Транспортный самолет ВКС России приземлился в пятницу в аэродроме «Чкаловский».

Вернувшиеся на родину военнослужащие принимали участие в борьбе с инфекцией COVID-19 в провинциях Ломбардия и Брешия. Сразу на выходе с борта Ил-76ДМ офицеры и специалисты прошли процедуру дезинфекции и сдали тесты на наличие вируса в крови.

Эпидемиологическая ситуация в Италии — одна из самых тяжелых в мире. По состоянию на 14 мая в южноевропейской стране более 220 тысяч зараженных, 31 106 человек скончались.

Итальянская общественность крайне положительно восприняла военно-медицинскую помощь России. Наших военных, в том числе, называли «медицинский спецназ» и «спасительный десант».

Есть информация о том, что последние колонны возвращавшихся в Россию военнослужащих и специалистов итальянские медики провожали аплодисментами.

О результате и совместной работе российских и итальянских специалистов может говорить тот факт, что 3 июня Италия готовится снять ограничения на въезд и выезд из страны.