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Члены КПРФ продолжают саботировать карантинные меры в Москве

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Коммунисты московского горкома устраивают фрик-шоу вопреки мерам против COVID

Москва, 16 мая. Столичный горком коммунистов под руководством Валерия Рашкина продолжает отрицать опасность коронавируса и саботировать ограничительные меры, принятые для борьбы с распространением инфекции.

В День Победы коммунисты во главе с Рашкиным устроили незаконную акцию на Пушкинской площади, которая закончилась задержаниями. После этого в соцсетях коммунистов появились многочисленные посты с критикой в адрес властей, которые не дали КПРФ устроить массовое сборище в период распространения коронавируса.

Коммунист Павел Тарасов даже заявил, что коронавирус не так страшен, как цифровые пропуска и повсеместное измерение температуры у граждан.

Коммунисты московского горкома устраивают фрик-шоу вопреки мерам против COVID

Тарасов упомянул и о задержании Владимира Воронцова. При этом посты коммуниста крайне напоминали заявления блогера Алексея Навального.

Еще одна коммунистка в московском парламенте Екатерина Енгалычева написала в своем Telegram-канале, что якобы стройки представляют большую опасность, чем парикмахерские. Она объяснила это тем, что на стройке проще заразиться, так как там «грязно» и работают мигранты, а в парикмахерских меньше людей. Депутат не учла тот факт, что пыль на стройке не совсем то же самое, что грязь, которая может быть источником заразы, а в парикмахерских люди взаимодействуют в тесном контакте.

Коммунисты московского горкома устраивают фрик-шоу вопреки мерам против COVID

При этом сами же коммунисты решили проигнорировать призывы Рашкина. Как отмечает Telegram-канал «Кремлевская прачка», большинство членов МГК нашли уважительную причину не присутствовать на мероприятии.

Коммунисты московского горкома устраивают фрик-шоу вопреки мерам против COVID

Кроме того, коммунисты анонсировали акцию 17 мая. Очередное саботирование ограничительных мер может стоить Рашкину статуса депутата Госдумы. Призывы нарушать самоизоляцию и подвергать опасности жизнь россиян не к лицу парламентарию.

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