Члены КПРФ продолжают саботировать карантинные меры в Москве

Москва, 16 мая. Столичный горком коммунистов под руководством Валерия Рашкина продолжает отрицать опасность коронавируса и саботировать ограничительные меры, принятые для борьбы с распространением инфекции.

В День Победы коммунисты во главе с Рашкиным устроили незаконную акцию на Пушкинской площади, которая закончилась задержаниями. После этого в соцсетях коммунистов появились многочисленные посты с критикой в адрес властей, которые не дали КПРФ устроить массовое сборище в период распространения коронавируса.

Коммунист Павел Тарасов даже заявил, что коронавирус не так страшен, как цифровые пропуска и повсеместное измерение температуры у граждан.

Тарасов упомянул и о задержании Владимира Воронцова. При этом посты коммуниста крайне напоминали заявления блогера Алексея Навального.

Еще одна коммунистка в московском парламенте Екатерина Енгалычева написала в своем Telegram-канале, что якобы стройки представляют большую опасность, чем парикмахерские. Она объяснила это тем, что на стройке проще заразиться, так как там «грязно» и работают мигранты, а в парикмахерских меньше людей. Депутат не учла тот факт, что пыль на стройке не совсем то же самое, что грязь, которая может быть источником заразы, а в парикмахерских люди взаимодействуют в тесном контакте.

При этом сами же коммунисты решили проигнорировать призывы Рашкина. Как отмечает Telegram-канал «Кремлевская прачка», большинство членов МГК нашли уважительную причину не присутствовать на мероприятии.

Кроме того, коммунисты анонсировали акцию 17 мая. Очередное саботирование ограничительных мер может стоить Рашкину статуса депутата Госдумы. Призывы нарушать самоизоляцию и подвергать опасности жизнь россиян не к лицу парламентарию.