Ученые сообщили о способности собак выявлять рак и коронавирус

Лондон, 16 мая. Британские ученые сообщили о способности собак чуять пациентов, которые заражены коронавирусом. Об этом пишет агентство Reuters.

Сейчас специалисты пытаются выяснить, может ли собачий нюх помочь в борьбе с пандемией COVID-19. На данный момент соответствующие исследования ведут Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Даремский университет, а также британская благотворительная организация Medical Detection Dogs.

Британское правительство уже выделило 500 тысяч фунтов стерлингов (свыше 44 миллионов рублей) на исследование способности собак чуять больных с коронавирусом. Эксперты надеются, что опыты позволят найти простое и быстрое средство диагностирования COVID-19.

Как рассказал KP.RU молекулярный биолог, биохакер Станислав Полозов, собаки могут пригодиться и в диагностике онкологических заболеваний.

«Когда в организме человека начинаются какие-то патологические изменения, собака это очень хорошо чувствует», — отметил он.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных. По словам врача, кошки и собаки не представляют опасности, поскольку не переносят инфекцию. Также Мясников подчеркнул, что питомцы помогают справиться со стрессом в период пандемии коронавируса.