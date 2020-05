Вишневский поддержал фейк иносми о «манипуляции» статистикой смертности от COVID-19 в РФ

Член фракции «Яблоко» в петербургском Заксе Борис Вишневский поддержал фейковую информацию иностранных СМИ о якобы занижении властями смертности от коронавируса, несмотря на официальное опровержение от профильных ведомств.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в России якобы имеет место занижение официальной статистики смертности от коронавируса более чем на 70%. Издание со ссылкой на собственное исследование утверждало, что в Москве и Петербурге за последний месяц скончались на 72% больше людей, чем в среднем за пять лет. Вброс поддержали в The Financial Times. По официальной информации, в обоих городах в апреле от коронавируса скончались 629 человек, а по данным FT, в Москве и Петербурге умерли 2073 человека.

Реагировать на данный вброс пришлось ряду ведомств. Так, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ никогда не манипулировали официальной статистикой. Представитель ВОЗ отметил, что сознательного занижения смертности от COVID-19 в России нет. Кроме этого, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ попросила МИД принять меры в отношении The New York Times и The Financial Times.

Министерство потребовало от иностранных изданий опровергнуть приведенную информацию. Вице-президент по коммуникациям NYT Даниэль Роадс заявил, что в СМИ не сомневаются в опубликованной информации и менять ее не собираются. В комиссии также просили МИД РФ и другие уполномоченные органы принять персональные меры в отношении журналистов, готовивших статьи, вплоть до лишения аккредитации в РФ.

Несмотря на явную фейковость заявления иностранных СМИ и законные требования опровергнуть вброс, нашлись люди, которые поддержали информационную атаку против России. Одним из них стал Борис Вишневский, в своем Telegram-канале продолживший тезис о якобы манипуляции официальной статистикой смертности от COVID-19.

Так, политик поддержал старое заявление оппозиции о том, что большую часть жертв коронавируса относят к случаям смерти от внебольничной пневмонии. Кроме того, Вишневский продолжил убеждать россиян в неточности проводимых тестов на наличие инфекции в организме.

«Значит, скорее всего, ларчик открывается просто: значительную часть умерших от коронавируса объявляют умершими от «внебольничной пневмонии» (тем более что и точность тестов на коронавирус оставляет желать лучшего)», — заявил депутат Закса Петербурга.

Данные тезисы либеральная общественность лоббирует с самого начала эпидемии в России, пытаясь дискредитировать меры властей по нераспространению коронавируса и не обращая внимания на заявления уполномоченных ведомств. Эта тема транслируется из иностранных рядом российских изданий.

Также Вишневский заявил, что власти якобы намеренно скрывают реальную статистику смертности для «создания видимости» контроля ситуации.

«Поэтому по всей «вертикали» всегда задача скрыть реальное положение дел, чтобы отчитаться, что «все под контролем». И возникает система тотальной дезинформации», — заявил политик.

Очевидно, что Вишневский, кроме явного дезинформирования населения, пытается поддерживать свой статус оппозиционного политика, отстаивающего интересы народа. «Яблочник» не проходит мимо абсолютно провальных инфоповодов, как, например, вбросы FT и NYT. Похожую позицию занимает его коллега по Заксу Максим Резник, который на одном из последних заседаний парламента предложил изменить характер мер по ношению масок с обязательного на рекомендуемый, чем, несомненно, мог поставить под угрозу здоровье и жизни петербуржцев. Его инициатива не нашла поддержки в парламенте Северной столицы, как, вероятно, не одобрят коллеги и слова Вишневского.

Наше издание считает, что депутат Закса Санкт-Петербурга через соцсети распространяет заведомо ложную информацию на тему коронавируса. Его действия могут попадать под признаки преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации», в связи с чем был отправлен запрос в профильные органы.