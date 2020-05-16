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Юрьева из «Уральских пельменей» назвала ношение масок на улице «идиотизмом»

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Юрьева из «Уральских пельменей» назвала ношение масок на улице «идиотизмом»

Москва, 16 мая. Актриса юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева считает ношение защитных масок на улице бессмысленным занятием. Об этом она высказалась в своем Instagram.

В stories артистка опубликовала видеоролик, в котором объясняет свое отношение к профилактическим мероприятиям.

«Ребят, ну, это же идиотизм - по улице ходить в маске», — сказала Юрьева по время вечерней прогулки с дочерью.

По ее мнению, смысл носить маску есть только в помещениях и в окружении людей. При нахождении же на улице нужно наслаждаться свежим воздухом.

«Людей и так лишают возможности дышать воздухом», — добавила актриса.

Маленькая дочь Юрьевой также призвала соблюдать карантин до окончания эпидемии коронавируса. После этого, по ее словам, можно будет гулять и играть без ограничений.

Ранее участница «Уральских пельменей» опубликовала фото с дочерью. В описании она отметила, что у них есть перчатки и маски, но не считает нужным в них фотографироваться.

По последним данным, в России выявлено 272 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 9200 из них зафиксированы в течение прошедших суток. Вылечиться от пневмонии нового типа уже смогли более 63 тысяч человек, 2,5 тысячи пациентов скончались.

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Источник: Instagram
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