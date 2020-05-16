Клинцевич напомнил об оружии РФ после слов Трампа о новейшей ракете США

Москва, 16 мая. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о разработке США «супер-пупер»-ракеты, которая будет летать в 17 раз быстрее существующих аналогов.

Клинцевич считает, что подобная риторика президента Соединенных Штатов явно обидела разработчиков и лишила главу Белого дом сотен тысяч избирателей. В беседе с телеканалом «360» сенатор напомнил, что РФ разработала летательные аппараты, которые способны преодолевать систему ПВО. Кроме того, они имеют высокую скорость и обладают надежным маневром.

«Таких результатов в мире добилась только Россия, ни у кого больше нет. Американцы находятся на стадии вот этой разработки. По-видимому, какая-то часть у них там получилась», — подчеркнул Клинцевич.

Собеседник предположил, что американцам надо лет пять, чтобы догнать Россию, однако за это время она уйдет намного дальше в плане разработок военного вооружения. Клинцевич также обратил внимание и на тон Трампа. С точки зрения сенатора, «дабы усилить эту ситуацию, с присущим ему пренебрежением он обидел специалистов, которые создают эту ракету, назвал ее таким супер-пуперским названием».

«При этом пренебрежительная риторика, вольная, она же носит за собой подтекст, явно указывающий на цели, задачи и возможный конфликт, который сегодня разворачивается между США и Китаем. Поэтому миру особо беспокоиться не надо», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил о разработке гиперзвуковой ракеты, анонсированной в США.