СК сообщил о причастности к осквернению «Бессмертного полка» граждан Украины и Эстонии

Москва, 16 мая. Попытки реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк – онлайн» исходили в том числе от граждан Украины и Эстонии, передает пресс-служба Следственного комитета.

Сотрудники ведомства установили лица злоумышленников, пытавшихся осквернить памятную акцию. По данным следствия, к этому причастны четверо жителей Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. В отношении них возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

В настоящее время следователи проводят обыски по местам жительства подозреваемых и допросы.

«Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, один из подозреваемых, житель Ульяновска, уже привлекался к уголовной ответственности, в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу.