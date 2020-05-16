Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через чипсы

Москва, 16 мая. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн оценил шансы заразиться новым типом коронавируса через пачку чипсов.

Ранее Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС выпустил памятку, согласно которой можно подхватить инфекцию, поедая руками чипсы, сухарики, орешки или другие снеки из общей упаковки, напоминает «Ридус».

«Если разные люди [едят из одной пачки], и кто-то из них имеет на руках этот вирус, то перенесет на всех. Это все равно, что люди пожимают друг другу руки, обнимаются, целуются», — прокомментировал рекомендацию МЧС Альштейн в эфире РЕН ТВ.

При этом вирусолог отметил, что люди, которые проживают вместе с носителем коронавируса, наверняка заразятся. Если говорить о поедании чипсов из одной пачки посторонними людьми, то они в любом случае нарушают правила социального дистанцирования, так как стоят рядом и дышат друг на друга.

Отметим, что эксперты МЧС также предостерегли россиян от пользования общей посудой, поскольку через нее тоже может передаваться инфекция, пишет «Газета Кемерова». Кроме того, специалисты призвали как можно меньше прикасаться к поверхностям в общественных местах, а также регулярно обрабатывать руки антисептиками и прикрывать нос и рот салфеткой при кашле и чихании.