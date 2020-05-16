СК РФ проверит информацию о невыплате надбавок работникам скорой в Иркутске

Иркутск, 16 мая. Следственный комитет инициировал проверку после сообщений в СМИ о невыплате дополнительных пособий за работу в условиях пандемии работникам скорой помощи в Иркутске. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

По имеющимся данным, 16 мая в Сети появилось записанное сотрудниками иркутской скорой помощи видеообращение. Медработники пожаловались на отсутствие положенных им доплат за работу в условиях распространения опасной коронавирусной инфекции.

Следственные органы СК РФ назначили проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

В данный момент правоохранители устанавливают подробные обстоятельства и опрашивают медицинский персонал, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отчитал чиновников, которые саботируют его поручения по дополнительным выплатам медицинским работникам, занятым в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает «Дейта».