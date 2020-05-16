Минтранс назвал возможную дату восстановления внутреннего авиасообщения

Москва, 16 мая. Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что внутренние авиаперевозки в России могут начать восстанавливаться со второй половины июня.

«Для начала в июне, по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны», — сообщил Дитрих.

Глава ведомства надеется, что международные авиаперевозки также удастся возобновить летом текущего года. Он подчеркнул, что после самоизоляции многие хотят отправиться на отдых, в том числе и в другие страны, поэтому важно обеспечить безопасность.

«Нам бы, конечно, хотелось бы очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у теплого моря, у теплого солнышка, набраться витамина D, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы», — добавил Дитрих.

Министр отметил, что решение о возобновлении международных авиаперелетов будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в странах, а также по разрешению правительства и оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Россия прекратила международное регулярное и чартерное авиасообщение 27 марта на фоне эпидемии коронавируса. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин для постановки вопроса о запрете на выезд россиян за границу. Министр уточнил, что выезд россиян за границу потребует очень серьезной подготовки. Он посоветовал гражданам не пренебрегать страховками.