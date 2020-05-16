В Госдуме спрогнозировали уменьшение числа курильщиков после пандемии коронавируса

Москва, 16 мая. Число курильщиков после пандемии коронавируса может сократиться, поскольку для некоторых страх перед болезнью окажется сильнее вредной привычки. Таким мнением поделился член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный.

«На небольшое уменьшение числа курильщиков рассчитывать можно. Возможно, что страх перед коронавирусом будет сильнее, чем эта привычка», — сказал он.

С мнением Куринного согласна член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова. Она отметила, что курение повышает риск развития вирусных заболеваний. По словам Стебенковой, страх перед осложнениями из-за коронавируса может заставить некоторых курильщиков забыть о сигаретах.

«Их легкие ослаблены, слизистые рыхлые — вирус на них хорошо садится, развивается, и возникает много различных осложнений», — заявила депутат Мосгордумы в беседе с «Газетой.ру».

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла сообщения о пользе курения для борьбы с коронавирусом. В ВОЗ подчеркнули, что вредная привычка наносит вред легким, из-за чего организму становится труднее бороться с инфекцией. Также в организации призвали СМИ перепроверять сообщения о том, что табак якобы может помочь в борьбе с COVID-19.