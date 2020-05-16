Врач Зуев объяснил необходимость ношения масок и перчаток во время пандемии

Москва, 16 мая. Защитная маска и перчатки могут обезопасить себя от коронавирусной инфекции, если рядом с вами окажется бессимптомный носитель опасной инфекции. Кроме того, соблюдение масочного режима позволит быстрее покончить с коронавирусом. Об этом заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

По словам ученого, России уже удалось выйти на плато по новым выявленным случаям коронавирусной инфекции. Он отметил, что опасность таится в возрастающем числе людей с бессимптомным течением болезни.

«Здесь таилась большая хитрость, вот всем этом деле, огромный процент так называемых бессимптомников», — отметил специалист.

Он рассказал, что если раньше сообщалось о проведении 700 тысяч тестов и четверти людей без клинических проявлений болезни, то теперь таких граждан уже половина от числа пациентов.

«Такой человек носит вирус в носоглотке. Разговаривая с нами, кашляя или чихая, брызганьем слюны он награждает нас этим инфекционным коронавирусом», — объяснил ученый.

Зуев подчеркнул, что именно в этом аспекте кроется коварство бессимптомных носителей инфекции. Именно поэтому нужно строго придерживаться масочного режима в период пандемии, передает телеканал «360».

«Он чихнул на поручни где-нибудь в метро, а вы за них держитесь, когда спускаетесь на эскалаторе или поднимаетесь. Или где-то в автобусе, или где-то какой-то предмет. Маски и перчатки направлены на то, чтобы к вам не попал вирус», — объяснил Зуев.

Ношение индивидуальных средств защиты помогает обезопасить здоровье. Кроме того, по словам ученого, прогнозы по распространению коронавируса зависят от строгости, с которой придерживаются существующих правил.