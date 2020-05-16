Сирия, 16 мая. Союзники Турции напали на членов «Белых касок» на севере Алеппо, обвинив их в связях с США. Курдские боевики арестовали несколько молодых людей в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре. В Даръа был убит бывший боевик, примирившийся с властями САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: проводят подрывные работы в районе города Аш-Шула на западе Дейр-эз-Зора; обследуют территории пустыни Бадия аш-Шам; подверглись обстрелам протурецких боевиков на западных окраинах Алеппо.

«Фейлак аш-Шам»: понесла потери в стычках с САА на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: задержали несколько молодых людей в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: напали на сотрудников организации «Белые каски» в городе Азаз в провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что в городе Азаз, подконтрольном протурецким формированиям, произошло нападение на членов псевдогуманитарной организации «Белые каски». Отмечается, что боевики «Сирийской свободной полиции», подконтрольной «Сирийской национальной армии», обвинили сотрудников движения в работе на ВС США. О последствиях атаки пока ничего неизвестно.

Появились сообщения о взрыве на юго-западной окраине административного центра провинции. По данным новостного портала SANA News, случившееся не является следствием нападения на международный аэропорт или центр подготовки артиллерийских подразделений в квартале Ар-Рамуса. Twitter-канал (NPA_English) связывает взрыв с обстрелами протурецких боевиков, целью которых являлся склад оружия иранских формирований, выступающих на стороне Сирийской Арабской Армии (САА).

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) возобновили рейды на востоке провинции. По данным новостного портала Al Nour, курдские боевики арестовали несколько молодых людей в городе Дибан, обвинив их в причастности к недавней вылазке в населенном пункте.

Тем временем инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) провели работы по разминированию в западной части Дейр-эз-Зора. В период с 10.00 до 14.00 саперы правительственных сил ликвидировали СВУ и боеприпасы, оставленные террористами «Исламского государства»1, в районе города Аш-Шула. В то же время сирийские военные и бойцы Национальных сил обороны****** (NDF) продолжают обследовать местность в пустыне Бадия аш-Шам на предмет выявления «спящих ячеек» ИГИЛ1, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SteeleSyAA).

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что неизвестные на мотоцикле застрелили бывшего боевика, урегулировавшего свой правовой статус с правительством САР еще летом 2018 года. Предполагается, что к нападению имеют отношение террористы, осуществляющие подпольную деятельность в координации с силами международной коалиции, базирующимися в районе Ат-Танфа.

Напомним, в настоящее время между представителями властей САР и боевиками проходят переговоры. От террористов требуют сдачи оружия и эвакуации в Идлиб. В случае если разрешить конфликт мирным путем не удастся, сирийские войска прибегнут к военным действиям.

Провинция Идлиб

Информагентство SOHR опубликовало более подробные сведения об итогах взаимных обстрелов между боевиками и Сирийской Арабской Армией (САА) в горах Аз-Завия в южной части Идлиба. Накануне сообщалось о нейтрализации двух членов группировки «Фейлак аш-Шам». Согласно уточненным данным, еще семь террористов получили ранения.

Напомним, инициаторами начала столкновений выступили боевики, которые тем самым в очередной раз нарушили действующий на линии разграничения сил режим прекращения огня. В настоящий момент противники обмениваются ударами неподалеку от населенных пунктов Флайфель и Сфухон.

1 Организация запрещена на территории РФ.