Три самолета с российскими военными специалистами вылетели из Сербии

Москва, 16 мая. Все российские самолеты с военными специалистами, которые помогали бороться с пандемией коронавируса в Сербии, вылетели с военного аэродрома Батайница на родину. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Все три самолета Ил-76 ВКС РФ в субботу вылетели из Батайница в Москву. В общей сложности в Россию вернутся 40 военных и четыре единицы техники.

«Третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница в Российскую Федерацию», — проинформировали в военном ведомстве.

В начале апреля Минобороны РФ направило в Сербию специальные подразделения для противодействия пандемии коронавируса нового типа. На Балканы прибыли восемь врачебно-сестринских бригад и специалисты войск РХБЗ.

Также российская сторона оказывала поддержку Италии. В страну было направлено несколько военных самолетов с медиками на борту и специальным оборудованием. Вчера в Минобороны РФ сообщили, что последний самолет с российскими военными, помогавшими в борьбе с коронавирусом нового типа, вылетел в Россию из Италии.

Напомним, коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в Китае в конце прошлого года, стремительно распространилась по всему миру. Страны, в которых зафиксированы многочисленные случаи заболевания, приняли ограничительные меры для предотвращения распространения инфекции.