В Петербурге эвакуируют открывшиеся «Меги». События дня. ФАН-ТВ

В Москву вернулись российские специалисты Минобороны Последняя группа специалистов Минобороны вернулась в Россию. Самолет ВКС Ил-76ДМ доставил в Москву медиков и вирусологов, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусом. Военнослужащие работали в провинциях Ломбардия и Брешия. Такой же самолет вылетел сегодня утром из Белграда. Но возвращение наших специалистов из Сербии только началось. Как сообщают в Минобороны на сегодня запланировано три рейса из столицы республики. Все прибывшие проходят дезинфекцию и в обязательном порядке сдают тест на COVID-19.

В МВД разъяснили, кого могут оштрафовать за бездействие Министерство внутренних дел разъяснило, в каких случаях россиянам может грозить штраф за бездействие. К ответственности могут быть привлечены граждане, прибывшие из-за границы и не сообщившие об этом, а также о своем фактическом месте пребывания. Кроме того, административный протокол на сумму от 15 до 40 тысяч рублей могут выписать, если человек, имеющий симптомы ОРВИ, подозрение на коронавирус, отказывается сдавать анализ на COVID-19. В МВД отметили, что ответственность наступает по ч. 2 ст. 6.3 КоАП, то есть за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия».

Крым выходит из самоизоляции с 18 мая Крым с понедельника выходит из режима всеобщей самоизоляции. Изменения уже внесены в указ главы региона Сергея Аксенова о повышенной готовности. 18 мая на полуострове снимается запрет на выход из дома без веских причин. Вместо обязательной самоизоляции гражданам теперь просто рекомендуется оставаться дома, ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания без необходимости. Но при этом режим сохраняется для приезжих из других регионов и из-за границы. Все пребывающие в Крым извне должны 14 дней провести в обсервации. И, согласно указу президента, на самоизоляции останутся люди старше 65 лет.