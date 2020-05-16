Асаду удается сдерживать активность боевиков в Сирии на фоне COVID-19

Российский МИД заявил, что террористы активизируют свою деятельность на Ближнем Востоке, особенно в Сирии и Ираке, пользуясь ситуацией с коронавирусом. Политолог Антон Бредихин считает, что президент Сирии Башар Асад способен сдержать боевиков. Таким мнением он поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН).

Угроза терроризма в пандемию

По информации агентства «Спутник», заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что Сирийская арабская армия (САА) пресекла попытку проникновения террористов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) на юго-запад страны. Он подчеркнул, что правительственная армия САР обладает достаточными возможностями для ликвидации терроризма в данном регионе.

«В этой связи особую озабоченность вызывает ситуация в нескольких регионах Африки, хотя я не могу сказать, что террористическая угроза в других странах ослабла», — добавил Сыромолотов.

По словам замглавы МИД РФ, в условиях вынужденной самоизоляции граждан в Европе на фоне распространения эпидемии угроза также не исчезла. Он подчеркнул, что спящие ячейки международных террористических организаций в этих странах не исчезли.

Кроме того, Сыромолотов выразил надежду, что международное сообщество не потеряет своей сплоченности и решимости в общей войне против терроризма.

Глава САР способен сдержать боевиков

Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин сообщил ФАН, что благодаря крепкой коалиции, сформированной вокруг сирийского лидера, Дамаску удастся совладать с разгулом терроризма на фоне эпидемии.

«Стоит заметить, что коронавирус используют не только террористы, но и целый ряд организаций, стран, которые «под шумок» развиваются сами и развивают сферы влияния. Но мы видим, что на стороне Башара Асада сформирована очень сильная коалиция. Его поддерживает Россия», — заявил Бредихин.

Политолог также полагает, что общемировая озабоченность COVID-19 не повлияет на сферы влияния в САР.

«В данном плане использование коронавируса не повлияет на перераспределение сфер влияния в Сирии, исходя из тех позиций, которые заняты правительственными войсками. Может быть какие-то сдвиги по линии взаимодействия террористов с турецкой стороной, которая находится на севере Сирии, и могут иметь место. А в отношении правительственных сил, не думаю, что будет какое-то сильное влияние», — подчеркнул эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.