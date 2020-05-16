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Асаду удается сдерживать активность боевиков в Сирии на фоне COVID-19

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Асаду удается сдерживать активность боевиков в Сирии на фоне COVID-19

Российский МИД заявил, что террористы активизируют свою деятельность на Ближнем Востоке, особенно в Сирии и Ираке, пользуясь ситуацией с коронавирусом. Политолог Антон Бредихин считает, что президент Сирии Башар Асад способен сдержать боевиков. Таким мнением он поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН).

Угроза терроризма в пандемию

По информации агентства «Спутник», заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что Сирийская арабская армия (САА) пресекла попытку проникновения террористов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) на юго-запад страны. Он подчеркнул, что правительственная армия САР обладает достаточными возможностями для ликвидации терроризма в данном регионе.

Асаду удается сдерживать активность боевиков в Сирии на фоне COVID-19

«В этой связи особую озабоченность вызывает ситуация в нескольких регионах Африки, хотя я не могу сказать, что террористическая угроза в других странах ослабла», — добавил Сыромолотов.

По словам замглавы МИД РФ, в условиях вынужденной самоизоляции граждан в Европе на фоне распространения эпидемии угроза также не исчезла. Он подчеркнул, что спящие ячейки международных террористических организаций в этих странах не исчезли.

Кроме того, Сыромолотов выразил надежду, что международное сообщество не потеряет своей сплоченности и решимости в общей войне против терроризма.

Асаду удается сдерживать активность боевиков в Сирии на фоне COVID-19

Глава САР способен сдержать боевиков

Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин сообщил ФАН, что благодаря крепкой коалиции, сформированной вокруг сирийского лидера, Дамаску удастся совладать с разгулом терроризма на фоне эпидемии.

«Стоит заметить, что коронавирус используют не только террористы, но и целый ряд организаций, стран, которые «под шумок» развиваются сами и развивают сферы влияния. Но мы видим, что на стороне Башара Асада сформирована очень сильная коалиция. Его поддерживает Россия», — заявил Бредихин.

Асаду удается сдерживать активность боевиков в Сирии на фоне COVID-19

Политолог также полагает, что общемировая озабоченность COVID-19 не повлияет на сферы влияния в САР.

«В данном плане использование коронавируса не повлияет на перераспределение сфер влияния в Сирии, исходя из тех позиций, которые заняты правительственными войсками. Может быть какие-то сдвиги по линии взаимодействия террористов с турецкой стороной, которая находится на севере Сирии, и могут иметь место. А в отношении правительственных сил, не думаю, что будет какое-то сильное влияние», — подчеркнул эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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