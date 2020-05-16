Турция надеется вырвать Идлиб из рук джихадистов, раздувая армию «умеренной оппозиции»

Турция до сих пор не смогла выполнить свои обязательства по Идлибской зоне безопасности в рамках Сочинских и Московских соглашений — регион не удается вырвать из-под контроля джихадистов, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам», а открытое вооруженное противостояние с террористами чревато крупными потерями для турок, что станет катастрофическим ударом по рейтингу президента Эрдогана.

С начала марта, когда было заключено перемирие и удалось избежать открытой войны между Сирией и Турцией, в Идлибе так и не удалось наладить мирную жизнь. Несмотря на присутствие десятков тысяч турецких военных и боевиков оппозиции («зеленых»), регион остается под контролем террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» («черных»), пишет турецкий портал Suriye Gundemi. О том, каким способом Турция пытается «сделать Идлиб снова зеленым», читайте в материале Федерального агентства новостей.

«Обучи и оснасти» боевика

Как сообщает Suriye Gundemi, Турция запустила в Идлибе масштабную программу «Обучи и оснасти», в которой будут принимать участие протурецкая «Сирийская национальная армия» (СНА) и боевики из коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Национальный фронт освобождения», НФО), которые занимают промежуточное положение между полностью зависимыми от турецкой материально-технической и политической поддержки силами СНА и непокорными (и официально к тому же запрещенными в Турции) террористами ХТШ.

Ранее стало известно, что с начала года Турция ввела в Идлиб порядка 20 тысяч военнослужащих. Сейчас они дислоцированы на 48 базах на сирийской территории. Там же проводится обучение сирийских боевиков из подконтрольных группировок. Турки хотят «растворить» старые группировки «зеленых» боевиков и создать на их основе новую «карманную армию», в которой будет больше «протурецкого порядка» и меньше идеологической разболтанности, противоречий и бандитизма, характерных для всей «сирийской революции».

Чтобы рассеять старые структуры, указывало ранее издание Enab Baladi, армия Турции прикрепляет к каждому своему опорному пункту в Идлибе по 300 «зеленых» боевиков. Suriye Gundemi подтверждает эту информацию — стало известно, что группировка «Лива аш-Шималь» (111-я бригада СНА) располагает в Идлибе контингентом в 600 боевиков. Половина из них прикреплены к турецкой базе в районе городка Батабо на западе провинции Алеппо, остальные 300 находятся в соседнем населенном пункте Кафр-Насих. Из этих данных издание делает вывод, что в ближайшее время в состав нового вооруженного формирования в Идлибе может войти до 14400 боевиков — по триста на каждый из турецких опорных и наблюдательных пунктов, а также операционных баз.

Задавить «зеленой» массой

Программа «Обучи и оснасти», по версии Suriye Gundemi, призвана обеспечить количественный перевес силам «Сирийской национальной армии» и «Национального фронта освобождения». Тесно связав «зеленых» боевиков оппозиции с собственными военными структурами, Эрдоган хочет с помощью третьей «карманной армии» выполнить договоренности с Москвой — деблокировать стратегическую сирийскую автодорогу М4 Латакия — Алеппо, которую под лозунгами «умеренной оппозиции» перекрывают террористы и добиться ослабления и разоружения «Хайят Тахрир аш-Шам».

В то же время усиление «вооруженной оппозиции» должно стать преградой на пути нового наступления Сирийской Арабской Армии — и Дамаск, и Россия уже неоднократно «намекали» Турции, что наступление может возобновиться, если реальных успехов в подавлении «черных» в Идлибе не будет и вооруженные провокации к югу от М4 будут продолжаться.

Турция, несмотря на огромное количество войск, остается в Идлибе в патовом положении — свои «зеленые» силы она считает слишком слабыми, чтобы задавить «черных», опасается в открытую вести контртеррористическую операцию против «Хайят Тахрир аш-Шам», но и серьезно обеспокоена возможностью возобновления сирийской армии при поддержке РФ.

Из террористов в оппозицию

«Турция пытается организовать формат «из террористов в оппозицию», создать новый метод легитимизации для тех боевиков, которые остаются, и которые готовы войти в протурецки-настроенную оппозицию, — отмечает главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. — Их количество растет, и это уже соревнование по численности не столько с террористами, сколько с войсками Асада. Чего добивается Турция? Она может попытаться расширить подконтрольные силы до таких размеров, чтобы они стали альтернативой армии Асада и в дальнейшем могли конкурировать с ним за власть».

Разговоры о том, что «зеленые» боевики будут содействовать выполнению соглашений Турции с Россией — лишь ширма, уверен Бредихин, — эту же силу Турция готова применить против Дамаска. Стоит помнить о том, что у Турции на государственном уровне весьма неоднозначная позиция в отношении радикального ислама — на деле у Эрдогана не так много принципиальных расхождений с джихадистами.

«И пантюркизм, и радикальный ислам. Возможно, что вырабатывается концепция единого панисламистского формата. Различные группировки джихадистов регулярно вступают в столкновения друг с другом — и для Турции очень выгодно объединять их в рамках панисламистского формата», — отметил Бредихин.

Известно, что с помощью ЧВК SADAT Турция перебросила в Северную Африку порядка 17 тысяч сирийских боевиков, и процесс вербовки там поставлен на поток. Нельзя исключать, отмечает Бредихин, что Идлиб стал «кузницей кадров», где проводится боевая подготовка и идеологическая подготовка сирийских наемников, которые будут воевать за «панисламистские» интересы Турции не только в Сирии, но и в Ливии.