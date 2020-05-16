Баранец ответил Госдепу США, осудившему российские маневры в Арктике

Обороноспособность российской Арктики — дело нашего Министерства обороны и Сергея Шойгу, а не американского Государственного департамента. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так собеседник ФАН прокомментировал обращение Госдепа США, в котором его представители выразили обеспокоенность маневрами нашей страны в арктической зоне и восстановлением там «инфраструктуры времен холодной войны». Речь идет о военных портах, аэродромах и системах противоракетной обороны С-400 — американцы убеждены, что такое «масштабное» наращивание вооруженных сил выходит за пределы «территориальной обороны» и якобы может поставить под угрозу «Фареро-Исландский рубеж».

«Соединенные Штаты и здесь не отказывают себе в проявлении военно-политического лицемерия, — убежден Баранец. — Хочу немного поправить Госдепартамент: Россия восстановила на севере инфраструктуру не «времен холодной войны», в времен СССР, когда мы на совершенно законных основаниях осуществляли военное присутствие в своем сегменте Арктики».

По словам военного эксперта, после развала Советского Союза вооруженные силы на долгие годы практически оставили этот регион без защиты — осталось лишь несколько пограничных застав.

«Но теперь мы абсолютно на законных основаниях решили вернуться, — заявил собеседник ФАН. — Россия, понимая, что Арктика волнует также США и Канаду, играет на опережение и по-хозяйски (как и любой из нас, расставляя дома мебель) проводит там маневры и размещает необходимые ей силы. Не отрицаю, что мы начали комплексное военное освоение крайнего севера: реанимировали аэродромы, погранзаставы и даже завезли туда адаптированную под местные погодные условия технику. Минобороны РФ и Сергей Шойгу делают это, предвидя вполне обоснованные угрозы нашему суверенитету».

Баранец напомнил о том, как сильно любят «поерзать» силы НАТО у наших северных рубежей, направляя военные корабли в Баренцево море и проводя свои учения. В этих условиях Российская Федерация не может оставаться в долгу и активно укрепляет свои границы.

«Соединенные Штаты нам завидуют, и даже сами американские генералы признают, что РФ в освоении Арктики находится на 10 шагов впереди них! — заявил военный эксперт. — Теперь они пытаются всеми силами добиться паритета с нами, особенно учитывая всевозможные закрытые «свары» вокруг Северного морского пути, право на который Вашингтон очень хочет отнять у нашей страны».

Собеседника ФАН рассмешило заявление Госдепа о том, что силы России в арктическом регионе превышают необходимый для обороны минимум.