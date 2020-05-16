Джиган вернулся домой к Самойловой после заявления о разводе

Москва, 16 мая. Российский рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, вернулся домой к жене Оксане Самойловой после сообщений о разводе.

Джиган и Самойлова проживают в одном доме и проводят время с детьми. Рэпер и модель публикуют фото и видео из одного и того же загородного дома. Сначала Самойлова показала в Instagram как стрижет трехмесячного сына Давида. Чуть позже видео с малышом записал и отец. Кроме того, оба супруга выложили видео с дочкой Леей.

«Так вы вместе или нет!?» — спросила zuxra_hekilaeva.

«Миритесь уже», — написал lillia_world.

Напомним, ранее Самойлова официально подала на развод. Соответствующий документ появился на сайте Московского городского суда. Пока известная модель тверда в своем намерении разорвать отношения с бывшим возлюбленным и отцом четверых ее детей. Напомним, что поводом для этого послужили неадекватное поведение Джигана, пагубные зависимости и вскрывшиеся факты его измен.

Самойловой было сложно принять навалившиеся семейные проблемы, особенно с учетом того, что она осталась одна с детьми, младшему из которых всего три месяца. Однако модель решила быть сильной, чтобы продолжать самостоятельно обеспечивать наследникам достойную жизнь.

Позже решение супруги развестись прокомментировал сам Джиган. Он опубликовал пост, в котором заявил, что не желает расставаться с женой.