Поборовшая коронавирус Бабкина хочет вернуться к работе на Первом канале

Москва, 16 мая. Российская певица Надежда Бабкина, еще недавно находившаяся в тяжелом состоянии из-за коронавируса, совсем скоро приступит к съемкам на Первом канале. Об этом рассказал ее партнер по программе «Модный приговор», историк моды Александр Васильев.

Телеведущий сам только поборол пневмонию нового типа, но уже хочет вместе с Бабкиной вернуться к привычной работе.

«16 и 18 мая пройдут съемки. Я абсолютно здоров, легкие чистые, но раз в день случаются непроизвольные покашливания. Температура 36,6, состояние бодрое. В студии будут приняты все меры предосторожности!» — пояснил Васильев.

Сама Бабкина также чувствует себя значительно лучше после тяжелой болезни. Еще не до конца вылечившись от двусторонней пневмонии, она уже рвется на съемочную площадку. Однако медики не запрещают артистке выходить из дома, хотя еще неделю назад кардиолог Владимир Хорошев высказывал опасения, что исполнительница не сможет вернуться к активной творческой деятельности, поскольку находится в зоне риска из-за угрозы повторного заражения, передавала «Вечерняя Москва».