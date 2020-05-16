Ищенко объяснил, почему Польша всегда будет считать Россию врагом

Киев, 16 мая. Варшава всегда будет считать Россию врагом, поскольку Польша в свое время хотела захватить русские земли, но у нее это не получилось. Таким мнением поделился политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

«Само существование России является угрозой безопасности для Польши. Какая бы Россия ни была: большая, маленькая, сильная, слабая, агрессивная, миролюбивая», — отметил эксперт в интервью изданию «Украина.ру».

Ранее президент Польши Анджей Дуда утвердил новую Стратегию национальной безопасности, в которой Варшава назвала Россию «главной угрозой». По словам Ищенко, этот документ не сообщил ничего нового, а просто зафиксировал ту политику, которую Польша ведет в отношении России в течение последних лет.

Политолог рассказал, что в свое время Польша провалилась в попытке стать могучей империей, и отсюда проистекает русофобия этой страны. При этом, по мнению эксперта, такую политику нельзя назвать правильной. Ищенко отметил, что Польша на протяжении всей истории из-за русофобской политики понесла множество убытков и даже распадалась. По этой причине, считает политолог, Польша всегда будет видеть в России соперника. Подобная конкуренция наблюдается на Дальнем Востоке между Японией и Китаем.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что конфронтация с Россией может выйти Польше боком. Он также отметил, что Польша считает себя «главной в Европе», поскольку проводит политику Вашингтона.