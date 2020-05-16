Пономарев призвал приравнять пропаганду терроризма в соцсетях к «кухонным беседам»

Апелляционный суд оставил в силе приговор 38-летнему жителю Калуги Ивану Любшину, осужденному за оправдание терроризма. Несмотря на тяжесть обвинения, за Любшина активно заступалось оппозиционное сообщество. Накануне рассмотрения апелляции правозащитник Лев Пономарев в блоге на сайте «Эха Москвы» заявил, что его подопечный стал жертвой «репрессий».

Героизация терроризма

Иван Любшин 5 марта был осужден на пять лет и два месяца колонии по статье 205.2, часть 2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (до семи лет лишения свободы). 13 мая состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по делу калужанина. Суд оставил приговор без изменений.

Любшин в соцсетях высказал восхищение самоподрывом в проходной УФСБ 17-летнего архангельского анархиста Михаила Жлобицкого, совершенным 31 октября 2018 года. Причиной теракта стал протест против неправомерных, как утверждал анархист, действий ФСБ. Преступление пришлось на время активного муссирования в оппозиционных кругах версии о «незаконном» преследовании анархистов «Сети» (организация, признанная террористической в РФ) с применением пыток. Позже утверждения о пытках не нашли подтверждения, более того, было зафиксировано нанесение повреждений самому себе осужденным Дмитрием Пчелинцевым. Версия о невиновности членов «Сети» оказалась несостоятельной, что доказывают записи бесед анархистов, приобретенный за счет наркоторговли оружейный арсенал и, наконец, найденные журналистами «Медузы» сведения о возможной причастности участников «Сети» к двойному убийству.

Любшин отреагировал на теракт Жлобицкого в соцсетях, сопроводив сообщения о взрыве следующими комментариями: «Принес в здание архангельского ФСБ бомбу 17тилетний парень. Он погиб. Он герой!» и «Человек дня, человек недели (как минимум) 17-летний Михаил взорвавший архангельское здание ФСБ 31 октября» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред). Экспертиза постановила, что сообщения носят признаки оправдания поступка террориста, однако Пономарев настаивает на некомпетентности экспертов и искажении смысла слов подопечного.

«Человеком или героем дня, недели можно назвать любую персону, широко обсуждаемую в новостях», — пишет Пономарев в блоге на «Эхе Москвы».

В доказательство правозащитник также приводит слова Любшина на суде.

«В судебном заседании на вопрос судьи «Имелся ли у вас умысел в оправдании терроризма?» Любшин ответил: «Нет, не имелся. Я не могу одобрять действия этого парня, у меня нет с ним никакой инициации. Он левый анархист, а я придерживаюсь демократических взглядов», — пишет Пономарев.

Нацист или демократ?

Правозащитник умолчал, что до суда «демократ» Любшин был замечен в симпатиях к нацизму. В 2017 году против него возбудили три уголовных дела из-за комментариев во «ВКонтакте». Любшина признали виновным в экстремизме, но в 2019 году дело закрыли из-за декриминализации 282-й статьи УК. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей по обвинению в реабилитации нацизма, а обвинения в распространении порнографии были сняты. По словам самого Любшина, внимание полиции привлекли «компрометирующие картинки», такие как листовка с изображением военного в каске с эмблемой SS и подписью «Солдаты несут свободу России».

В статье Пономарев заявил, что Любшина якобы жестоко избили сотрудники ФСБ с применением электрошокера. СК отказался возбуждать дело из-за отсутствия состава преступления — экспертиза показала, что побои могли быть получены после задержания. Обвинения в применении физической силы — любимый конек Пономарева, ранее НТВ выдвинул доказательства версии, что пытки участников «Сети» также были придуманы правозащитником.

Некому защитить

Пономарев упомянул также о деле псковской журналистки Светланы Прокопьевой, высказавшейся в эфире «Эха Москвы в Пскове» в защиту архангельского террориста. Благодаря широкой огласке и поддержке журналистов дело Прокопьевой притормозилось, отмечает правозащитник (20 апреля рассмотрение дела журналистки перенесено на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса).

«У 38-летнего жителя Калуги Ивана Любшина не было такой мощной поддержки общества, хотя для этого имелись все основания», — заявил Пономарев.

В реальности история Любшина получила широкое освещение в либеральных СМИ, кроме того, ему помогали сразу несколько правозащитных организаций. Помимо самого Пономарева, в судьбе осужденного принимали участие правозащитные организации «Агора» и «Мемориал» (обе признаны иностранными агентами), а ряд изданий — «Медуза», иноагент «Радио Свобода» и другие — посвятили Любшину развернутые репортажи.

Как утверждает Пономарев, статья 205.2 УК РФ стала «орудием репрессий» против оппозиции в «полицейском государстве» Россия и грубо нарушает права человека. В то же время во Франции сроки за оправдания терроризма аналогичны российским, наказание за «прославление терроризма» предусмотрено также в Испании, а в Британии угрожающие национальной безопасности высказывания преследуются по закону.

Пономарев настаивает, что разговоры в Сети необходимо приравнять к беседам на кухне. Исходя из его слов, террористов допустимо называть героями, особенно если их действия направлены против российской власти. В чьих интересах долгие годы трудится 78-летний общественный деятель, давно известно — его движение «За права человека» было внесено в регистр иностранных агентов. Под предлогом отстаивания идей гуманизма «правозащитник» пытается столкнуть Россию в хаос.