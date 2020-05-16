Джаралла заявил о необъективности составителей доклада ООН о российских ЧВК в Ливии

Доклад Панели экспертов ООН о «присутствии российских ЧВК в Ливии», основанный на данных, взятых со скандального украинского ресурса «Миротворец», говорит о «качестве» этого документа, а также показывает уровень объективности его составителей. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил известный крымский политолог Владимир Джаралла.

Таким образом собеседник агентства прокомментировал информацию о том, что из представленного «экспертами» ООН списка со 122 фамилиями людей, которых в международной организации фактически обвинили в наемничестве, данные 106 человек были взяты со скандально известного украинского ресурса «Миротворец». Это удалось установить редакции ФАН, изучая детально доклад Панели экспертов Организации Объединенных Наций, полученный от своего источника в агентстве Reuters. Примечательно, что поводом для попадания в «черные списки» данного сайта может быть что угодно, достаточно будет даже отпуска, проведенного в Крыму. Не стоит забывать, что деятельность «Миротворца» противоречит международным правовым нормам и даже украинскому законодательству.

«Скандальный украинский ресурс «Миротворец» был создан при поддержке западных специалистов из структур НАТО по ведению информационной войны. В итоге выяснилось, что в эту базу данных стали вносить уже и жителей стран Европейского союза и США, что вызвало у них изумление и разгорелся большой скандал. Были предприняты резкие дипломатические шаги, когда требовали исключить личные данные людей, внесенных в этот список. Деятельность «Миротворца» нарушает законы, касающиеся сферы личной жизни и прав человека. Когда сталкиваешься со столь некачественной работой, возникает вопрос об объективности тех людей, которые указаны в качестве экспертов и составителей доклада. Не исключено, что те, кто указан в качестве авторов этого документа, вообще об этом ничего не знали, что они причастны к этому докладу», — обратил внимание политолог.

В ходе рассмотрения прилагаемых к докладу таблиц группа «Отдела Расследований» ФАН попыталась разобраться, кого же на самом деле занесли в качестве «бойцов ЧВК» в свой доклад «эксперты» международной организации. Журналистам удалось связаться с несколькими людьми, фигурирующими в докладе, которые были крайне удивлены, что их фамилии оказались в этом списке.

Так, россиянин Дмитрий Воронцов, непонятно каким образом попавший в доклад Панели экспертов ООН, выразил недоумение, узнав, что его причислили к бойцам российских ЧВК. Он заявил, что никогда не посещал Ливию и даже не собирался, поскольку работает на стройке.

«Это какой-то бред, в 2019 году я был в Петербурге, постоянно там находился. Пару раз ездил в Москву. Ни в какой Ливии я в принципе быть не мог, потому что про ЧВК первый раз слышу вообще. Я разнорабочий, сейчас работаю на стройке», — рассказал он.

В свою очередь Владимир Джаралла сообщил, что его фамилия уже достаточно давно находится в списке сайта «Миротворец», а сам он даже когда-то летал на отдых в соседний с Ливией Тунис. Он предположил, что его так же вполне могли причислить к бойцам ЧВК, отметив, что в целом это даже можно будет считать неким комплиментом со стороны представителей ООН. Еще эксперт добавил, что несколько лет назад имел место подобный фейковый доклад о правах человека на Крымском полуострове, направленный против России, который был составлен схожим образом и не имел ничего общего с объективной реальностью.

«Я также внесен в базу «Миротворец». Более того, я был в Африке, в Тунисе, в туристической поездке. Как известно, это рядом с Ливией. Причем я приехал в Тунис как раз в тот день, когда начался штурм Триполи, находившегося тогда еще под властью [Муаммара] Кадаффи. Поэтому нужно обязательно посмотреть этот доклад (Панели экспертов ООН — Прим. ФАН), может быть я еще и там увижу свою фамилию. Я думаю, что, с одной стороны, люди, внесенные в этот список, могут воспринять это как комплимент своему здоровью и своим физическим возможностям, которые, судя по всему, настолько высоки, что их определили в людей из стали и без страха. С другой стороны, качество подобных материалов говорит само за себя. Напомню, что, несмотря на солидное название ООН, качество таких вот докладов по целому ряду вопросов давно вызывает много вопросов. Например, несколько лет назад был составлен доклад о правах человека в Крыму с обвинениями в адрес России, но как оказалось, все данные этого документа были взяты со слов бывших жителей полуострова, мигрировавших на Украину. А составители доклада никогда не были в Крыму и собирали материалы исключительно из сетевых ресурсов, что вызвало как минимум удивление. Сейчас мы сталкиваемся с подобными вещами», — напомнил собеседник ФАН.

Кроме того, по мнению эксперта, людям, оказавшимся неправомерно обвиненными в наемничестве путем внесения их фамилий в абсурдный доклад, основанный на откровенной подтасовке фактов, следует обращаться в международные судебные инстанции с исками. Он подчеркнул, что подобная клевета может принести множество проблем совершенно невиновным людям, особенно если кто-то из фигурантов этого списка будет выезжать за пределы Российской Федерации.

«Проблема состоит в том, что конкретные люди теперь столкнутся с массой трудностей из-за того, что дальше начнется процесс проверки данных из этих списков. Теперь им нужно будет думать, каждый раз выезжая за границу, не обернется ли это неприятностями по этой линии, при этом учитывая, что никакого отношения к этому они не имеют. Кстати, это позволяет рассматривать данный вопрос с юридической точки зрения, так как подобный доклад является основанием для подачи исков за клевету, а также за нанесение ущерба указанным людям», — подытожил Джаралла.

Стоит отметить, что еще один россиянин Юрий Кулаков, чья фамилия присутствует в докладе Панели экспертов ООН, назвал этот документ ложью и провокацией, так как летом прошлого года он находился в Москве, что также могут подтвердить его друзья. В беседе с корреспондентом ФАН он заявил, что планирует обратиться за консультацией к юристу по этому поводу.

Все, с кем удалось связаться редакции Федерального агентства новостей, были очень удивлены, что их данные внесены в наиболее важную часть доклада, подготовленного для ООН и касающегося якобы присутствия российских ЧВК в Африке. Таких людей оказалось много и все они подтверждают, что никогда не были на территории североафриканского государства. Таким образом, весь этот список является ничем иным, как очередной провокацией со стороны Запада, направленной против России.