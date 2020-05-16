Посетителей «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» эвакуируют в первый день работы. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге с 15 мая официально открылись торговые комплексы «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».

При этом ТК будут работать с ограничениями: пока закрыты кафе, рестораны, детские площадки и кинотеатры. А обязательным условием для посещения комплексов станет наличие индивидуальных средств защиты (масок, респираторов и перчаток).

В первый день работы толпы петербуржцев отправились за покупками. Однако после двух часов работы в громкоговорители объявили об эвакуации всех посетителей и персонала двух комплексов.

Источник в экстренных службах сообщил, что эвакуация проводится из-за сообщения об угрозе заминирования в торговых комплексах.

На проверку ТК уйдет несколько часов.

