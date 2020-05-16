Экономист назвал самый надежный способ хранения сбережений для россиян

Москва, 16 мая. Наиболее надежным способом хранения сбережений для россиян станет вложение денег в ценные бумаги, считает финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич.

По его словам, для такого хранения денег необходимо повысить уровень своей финансовой грамотности. В беседе с URA.RU эксперт заметил, что в последнее время россияне начали массово забирать свои сбережения из банков по разным причинам. Однако, по словам Кривелевича, «никаких рациональных, экономических оснований для заморозки вкладов нет, поэтому с ними вряд ли что-то произойдет».

«Но при этом нельзя осуждать россиян за решение закрыть банковские счета — в нашей истории уже были случаи, когда люди теряли свои накопления», — подчеркнул Кривелевич.

Он призвал не хранить наличные дома даже в том случае, если они переведены в валюту. Кроме того, по словам эксперта, не стоит вкладываться и в драгоценности или дорогую технику.

Максим Кривелевич считает, что самым удачным способом будет покупка ценных бумаг. В этом случае у россиян будет уверенность в том, что с деньгами ничего не произойдет.