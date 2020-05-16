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Боевики ПНС Ливии проверяют жителей Триполи на предмет лояльности ЛНА

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Боевики ПНС проверяют жителей Триполи на предмет лояльности ЛНА

Триполи, 16 мая. Пользователи социальных сетей, проживающие в Ливии, сообщают, что протурецкие боевики проводят досмотр гражданского населения на улицах в Триполи, а также параллельно вывозят сирийских наемников с авиабазы Митига.

Согласно информации от одного из пользователей Twitter, триполитанское правительство проверяет мирное население на предмет лояльности силам Ливийской национальной армии (ЛНА). Сообщается, что турецкие наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии проводят на центральных улицах Триполи досмотр граждан. Проверяются все мирные жители без исключения, невзирая на возраст — боевики просматривают содержимое мобильных телефонов в поисках компрометирующей информации.

Параллельно с территории авиабазы Митига триполитанские банфдормирования вывозят на автобусах сирийских наемников — вероятно, в дальнейшем они отправятся в Стамбул и Анкару.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о приземлении грузового борта ливийских авиалиний ИЛ-76ТД REG:5A-POL 5APOL с боевиками Мисураты на борту в Стамбуле.

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