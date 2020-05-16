Боевики ПНС Ливии проверяют жителей Триполи на предмет лояльности ЛНА

Триполи, 16 мая. Пользователи социальных сетей, проживающие в Ливии, сообщают, что протурецкие боевики проводят досмотр гражданского населения на улицах в Триполи, а также параллельно вывозят сирийских наемников с авиабазы Митига.

#تحذير



مرتزقة #إردوغان " ملثمون " ينتشرون في شواع #طرابلس #الرئيسية بكثافة ويقومون بتفتيش المواطنين بجميع الأعمار ويفتحون هواتفهم النقاله بالنت ويبحثون في خصوصياتهم في حمله بحث عن مؤيدي القوات المسلحة

على جميع المواطنين في طرابلس أخذ الحيطه والحذر.#طرابلس #ليبيا — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) May 15, 2020

حافلات تنقل مرتزقة سوريين الان تخرج من معيتيقة الى الاجل المحتوم بأذن الله pic.twitter.com/UIajMEWZhY — غصة الخوارج (@LiBya_73) May 15, 2020

Согласно информации от одного из пользователей Twitter, триполитанское правительство проверяет мирное население на предмет лояльности силам Ливийской национальной армии (ЛНА). Сообщается, что турецкие наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии проводят на центральных улицах Триполи досмотр граждан. Проверяются все мирные жители без исключения, невзирая на возраст — боевики просматривают содержимое мобильных телефонов в поисках компрометирующей информации.

Параллельно с территории авиабазы Митига триполитанские банфдормирования вывозят на автобусах сирийских наемников — вероятно, в дальнейшем они отправятся в Стамбул и Анкару.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о приземлении грузового борта ливийских авиалиний ИЛ-76ТД REG:5A-POL 5APOL с боевиками Мисураты на борту в Стамбуле.