Ливийский грузовой борт с боевиками ПНС приземлился в аэропорту Стамбула

Мисурата, 16 мая. Источники в социальных сетях сообщают о приземлении ливийского самолета, груженого боевиками из североафриканского государства, в аэропорту Стамбула.
طائرة #الشحن #الليبية— ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) May 15, 2020
#Ил76
Ilyushin Ii-76TD
REG : 5A-POL
5APOL
التابعة لميليشيات #مصراتة تهبط في مطار #اسطنبول #تركيا الآن
#جسر_مرتزقة_اردوغان
14/05/2020 PM09:23 pic.twitter.com/c9zeClHCkr
Один из пользователей Twitter, проживающий в Ливии, сообщил, что грузовой борт ИЛ-76ТД REG:5A-POL 5APOL группировок Мисураты, подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС), приземлился в аэропорту Стамбула.
Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) приводило интервью плененных Ливийской национальной армией (ЛНА) сирийских наемников, сражавшихся на стороне ПНС. На видео боевики признались, что прибыли в Ливию при посредничестве Турции, которая взяла на себя обязанности по транспортировке.
В то же время Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) фиксирует рост количества погибших среди сирийских наемников, перебрасываемых в Ливию Анкарой. ФАН со ссылкой на SOHR сообщал о гибели 223 человек — боевики погибли в ходе ожесточенных схваток с силами Ливийской национальной армии (ЛНА) на направлениях Салах ад-Дин, Ар-Рамла, Аль-Хадба и в районах к востоку от Мисураты.