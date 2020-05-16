Ливийский грузовой борт с боевиками ПНС приземлился в аэропорту Стамбула

Мисурата, 16 мая. Источники в социальных сетях сообщают о приземлении ливийского самолета, груженого боевиками из североафриканского государства, в аэропорту Стамбула.

Один из пользователей Twitter, проживающий в Ливии, сообщил, что грузовой борт ИЛ-76ТД REG:5A-POL 5APOL группировок Мисураты, подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС), приземлился в аэропорту Стамбула.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) приводило интервью плененных Ливийской национальной армией (ЛНА) сирийских наемников, сражавшихся на стороне ПНС. На видео боевики признались, что прибыли в Ливию при посредничестве Турции, которая взяла на себя обязанности по транспортировке.

В то же время Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) фиксирует рост количества погибших среди сирийских наемников, перебрасываемых в Ливию Анкарой. ФАН со ссылкой на SOHR сообщал о гибели 223 человек — боевики погибли в ходе ожесточенных схваток с силами Ливийской национальной армии (ЛНА) на направлениях Салах ад-Дин, Ар-Рамла, Аль-Хадба и в районах к востоку от Мисураты.