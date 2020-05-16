Волочкова вышла «за рамки», примерив откровенное платье с глубоким декольте

Москва, 16 мая. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова вновь поделилась с подписчиками откровенным снимком. В Instagram она выложила фото, показав поклонникам полуголую грудь.

На кадрах балерина предстает в интригующем платье с глубоким декольте. Самоизоляция особым образом повлияла на знаменитость, которая ударилась в околофилософские рассуждения.

«Выходить за любые рамки жизни можно в том случае, когда есть сила духа, знания, опыт и умение противостоять любым испытаниям и сложностям», — написала под снимком Волочкова, передает Пятый канал.

Примерив эпатажный наряд, она держит перед собой раму от картины. Центральное место на импровизированном полотне явно уделяется внушительному достоинству Волочковой, которое совершенно точно выходит за рамки. Также она демонстрирует огромный перстень на среднем пальце и помпезную сумочку, не поместившуюся в границы багета.

Ранее Волочкова объяснила, почему не может заболеть пневмонией нового типа. Балерина похвасталась отличным состоянием здоровья, которое удается поддерживать благодаря регулярным физическим нагрузкам и русской бане с ледяной купелью. Кроме того, она уделяет большое внимание правильному питанию и старается находиться в позитивном расположении духа, сообщает «Вечерняя Москва».