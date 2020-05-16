Восточное правительство Ливии предупреждает жителей запада о потенциальной опасности

Тобрук, 16 мая. В департаменте СМИ Главного управления связи Временного правительства Ливии предупредили жителей об установке боевиками специализированного оборудования для корректировки действий БПЛА в Западном регионе. Об этом сообщается на официальной странице департамента в Facebook.

В опубликованном тексте заявления отмечается, что установка оборудования и усилителей замечена в западной части Ливии, в частности, в Гарьяне. Указанная техника используется турецкими оперативными штабами в целях наведения беспилотников, которые наносят удары по силам Ливийской национальной армии (ЛНА) и гражданским объектам.

Департамент СМИ Восточного правительства Ливии напомнил гражданам страны об опасности данного оборудования и о том, что оно может быть установлено на жилых домах без их ведома — боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) ставят приборы под предлогом усиления сети сотовой связи.

Вместе с этим африканские правозащитники и журналисты выступили как альянс и опубликовали совместное заявление, в котором призвали международное сообщество, ООН и Африканский союз повлиять на ситуацию в Ливии и положить конец турецкой военной интервенции.