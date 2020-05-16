Военный эксперт рассказал, стоит ли России опасаться «супер-пупер-ракеты» Трампа

Москва, 16 мая. России не стоит опасаться «супер-пупер-ракеты», создание которой анонсировал президент США Дональд Трамп, поскольку в мире нет оружия, способного угрожать РФ. Об этом заявил военный эксперт Алексей Хлопотов.

«К таким заявлениям нужно относиться так же, как к заявлению нацистской Германии о создании «чудо-оружия». Нет никакого «чудо-оружия», нет никакой «чудо-техники», которые бы могли своим появлением нам угрожать», — сказал Хлопотов в комментарии URA.RU, комментируя слова Трампа о «супер-пупер-ракете».

Эксперт напомнил, что превосходство страны не определяется каким-то одним оружием. По мнению Хлопотова, заявление Трампа является элементом политики и попыткой надавить на общественное мнение.

Ранее американский лидер сообщил, что США сейчас ведут разработку «супер-пупер-ракеты», скорость которой в 17 раз превысит показатели существующих ныне аналогов, напоминают «Известия». Также президент США заявил, что Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в космической сфере.

На слова Дональда Трампа ранее отреагировал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В своем Twitter он пошутил, что «России нечего ловить» после рассказов президента США о такой технологии, сообщает «ФедералПресс». Кроме того, Рогозин отметил, что теперь наша страна может «сдаваться».