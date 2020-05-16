Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» начал работу в ограниченном режиме. ФАН-ТВ

В Кировске Ленинградской области в пятницу открылись экспозиции музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Они работают в качестве выставки под открытым небом, где представлена военная техника.

Экскурсии для посетителей проводит заведующий комплекса «Прорыв блокады Ленинграда» Денис Пылев, который рассказал, что привычный режим работы музея постепенно возобновляется.

«Мы постепенно выходим из противовирусных мероприятий, в которых наш музей находился в течение долгого апреля 2020 года. Еще пока не все сотрудники вышли, мы градировано выводим людей их состояния удаленной работы. Соответственно понимая, что еще нет того большого наплыва посетителей, соответственно, приходится вести экскурсии в том числе и мне. Но в этом ничего особенного, я и в обычной своей работе также вожу экскурсии», — говорит Денис Пылев.

Недавно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился, чтобы некоторые музеи имели возможность провести экскурсии на свежем воздухе и только с соблюдением всех мер безопасности.

Поэтому в музее «Прорыв блокады Ленинграда» экскурсионные группы составляют всего пять человек, а все посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

«Мы сегодня, впервые за полтора месяца, с 28 числа [марта] мы на самоизоляции и на дистанционном режиме работы, впервые сегодня [выехали], поскольку слышали интервью с вице-губернатором, что можно в масочном режиме прогуляться, и прочитали, что здесь можно, и мы приехали», — рассказала жительница Кировска Лидия Муль.

Территория музея — это история и память, связанная с прорывом блокады Ленинграда и освобождением его от немецких захватчиков.

Здесь находится место встречи Волховского и Ленинградского фронтов, где в январе 1943 года была проведена операция «Искра».