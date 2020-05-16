Бывший муж Лолиты объяснил, зачем написал заявление на певицу

Москва, 16 мая. Бывший супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов объяснил, зачем подал заявление на бывшую жену. Он заметил, что посадить звезду в тюрьму не является основной целью.

Ранее появились слухи, что Иванов написал заявление на Милявскую. Он руководствовался якобы желанием доказать, что их брак со звездой российской эстрады не был фиктивным. Мужчина готов пойти на все, чтобы Лолита ответила за свои высказывания.

Иванов признался, что сейчас обида на бывшую супругу уже прошла. Он прекрасно понимает, что когда рушится семья, то наружу вываливаются все обиды между супругами. Дмитрий считает, что в разрыве их с Лолитой отношений виноваты оба.

«Суд вынес справедливое решение: нас с Лолитой официально развели, а брак не был фиктивным. У меня нет задачи посадить ее в тюрьму — это смешно. Я лишь хочу снять все обвинения в свой адрес!» — заявил Иванов.

Ранее Дмитрий Иванов откровенно рассказал об отношениях с исполнительницей. Развод Иванова и Лолиты называют самым громким расставанием 2020 года. Красивая на экране картинка оказалась далека от реальности. По слухам, Иванов вел себя неподобающим образом по отношению к супруге и изменял ей, будучи в браке. В Сети продолжают всплывать новые переписки Иванова с разными женщинам, где он писал сообщения интимного характера.