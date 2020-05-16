Путин напомнил о высокотехнологичном вооружении РФ

Москва, 16 мая. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия обладает современными видами высокотехнологичного вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира.

Глава государства подчеркнул, что создать современные виды вооружения России позволила развитая фундаментальная наука.

«У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира, — как мы это могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? Это было бы абсолютно невозможно», — заявил Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее президент РФ рассказал о планах по оснащению российских войск передовым оружием. В рамках поздравления выпускников высших военно-учебных заведений РФ с 9 Мая Путин подчеркнул, что Россия укрепит все виды войск. Отечественная армия всегда должна быть сильной, готовой ответить на любые угрозы и вызовы, отметил он.

Кроме того, глава государства констатировал, что РФ абсолютно надежно защищена от внешних посягательств. Президент заявил, что те, кто хочет разделить Россию, фактически стремятся властвовать над ней. По словам Путина, страну ожидало бы очень печальное будущее, если бы своевременно, 20 лет назад, ее целостность «не смогли удержать». Он привел в пример Югославию, где «детей прибивали к заборам своих собственных домов». Глава государства объяснил, в чем, на его взгляд, заключается национальная идея России.