Тарасова вступилась за обвиненного в пьянстве Ягудина

Москва, 16 мая. Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла обвинения в пьяных дебошах, прозвучавших в адрес олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Об этом она заявила в эфире Первого канала.

В программе «Пусть говорят» блогер Елена Родина рассказала, что Ягудин злоупотреблял алкоголем вместе с актером Маратом Башаровым, после чего они якобы избивали журналистов битами.

«Замолчите насчет Леши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Он не святой, но у него другая форма опьянения: лег и спит», — сказала Тарасова.

Весной 2019 года Ягудин признался, что в молодости имел проблемы со спиртным. По словам спортсмена, встать на ноги ему помогла Тарасова.

Фигурист выиграл золотые медали на Олимпийских играх 2002 года. Кроме того, он четыре раза выигрывал пальму первенства на чемпионатах мира и три раза – на чемпионатах Европы. С 1998 года спортсмен работал с Тарасовой.

Ранее Ягудин раскритиковал СМИ за сообщения о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, который, согласно предположениям, страдает психическим расстройством. По мнению олимпийского чемпиона, такие публикации, основанные лишь на анонимных источниках, «уже за гранью», передает «Вечерняя Москва».