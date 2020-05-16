Эксперт рассказал, когда в РФ зарегистрируют вакцину от коронавируса

Москва, 16 мая. Вакцина от коронавируса в России может быть зарегистрирована к концу лета, в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я думаю, к концу лета [зарегистрируют вакцину]. Я хотел бы [так] думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей», — рассказал эксперт в эфире телеканала «Россия-1».

За минувшие сутки в России выявили 9200 новых случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных в нашей стране случаев возросло до 272 043. Новые пациенты с коронавирусом были выявлены в 83 регионах РФ. В оперативном штабе подчеркнули, что 44,8% из них не имели клинических проявлений заболевания.

Медики не исключили, что противовирусный препарат появится раньше вакцины от COVID-19. Вице-президент Российского научного общества иммунологов, доктор медицинских наук, профессор Иван Козлов предположил, что вакцина от COVID-19 будет зарегистрирована в сентябре текущего года.

Ранее Гинцбург назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ. Он отметил, что борьба с коронавирусной инфекцией нового типа будет продолжаться еще в течение длительного времени.