Эксперт объяснил, как Россия достроит «Северный поток — 2» в обход санкций США

Москва, 16 мая. Достраивая газопровод «Северный поток — 2», трубоукладчик «Академик Черский» попадает под санкции, однако это помешает США быстро ввести новые ограничения. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Газпром» осознанно идет на то, чтобы достроить «Северный поток — 2», вводя «Академика Черского» и компанию «Газпром флот» под санкции», — отметил эксперт.

По словам Юшкова, у такого метода есть издержки, однако «Газпром» намерен завершить проект именно этим способом. Дело в том, что санкции США предполагают запрет транзакций в долларах. Кроме того, под арест попадут имущество в США и счета в американских банках, принадлежащие компаниям, направившим свои суда на строительство «Северного потока — 2».

«Но владелец «Академика Черского» — компания «Газпром флот» — работает в основном по заказам самого «Газпрома» и в США бизнес не ведет, в долларах не рассчитывается. Поэтому в этом плане на ее текущую деятельность санкции не повлияют», — пояснил Юшков в интервью порталу Baltnews.

Ранее Федеральное сетевое агентство (ФСА) ФРГ отклонило заявку Nord Stream 2 AG об освобождении «Северного потока — 2» от требований Газовой директивы Евросоюза, напоминает RT. Согласно требованиям директивы, компания-оператор обязана зарезервировать половину мощности газопровода для альтернативных поставщиков. Nord Stream 2 намерена обжаловать решение немецкого регулятора в суде, пишет Infox.ru.