Три человека погибли в ДТП со скорой и мотоциклом на Ставрополье

Ставрополь, 16 мая. Три человека погибли после столкновения кареты скорой помощи с мотоциклом на Ставрополье. В результате аварии оба транспортных средства загорелись. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

По имеющимся данным, ДТП произошло ночью в Георгиевске. Водитель автомобиля УАЗ скорой помощи выезжал с прилегающей территории заправочной станции, не уступил дорогу двигающемуся по главной полосе мотоциклу Honda и столкнулся с ним. Отмечается, что мотоциклист существенно превысил допустимую скорость движения, передает «Ридус».

В результате аварии погибли 28-летний водитель и пассажир мотоцикла, а также 57-летний водитель скорой. В салоне машины пассажиров не было.

В данный момент правоохранители выясняют подробные причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что 18-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил три припаркованных иномарки во Владивостоке и скрылся с места аварии, передает «Дейта».