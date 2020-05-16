Доктор Зайцев назвал самое опасное последствие коронавируса

Москва, 16 мая. Заболевание коронавирусом может привести к опасным последствиям в организме человека. Об этом рассказал врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

Доктор подробно объяснил, как коронавирусная инфекция действует на организм. По его словам, сначала вирус ослабляет иммунитет, а затем человек впадает в иммунодепрессию. У заболевшего могут развиться бронхолегочные заболевания. Это может произойти, даже если до этого он ими не страдал.

При COVID-2019 идет поражение практически всех «этажей» дыхательной системы, отметил Владимир Зайцев.

«Если при обычной простуде, ОРВИ или ОРЗ, воспаление держится на уровне полости носа или глотки, то при коронавирусной инфекции поражается слизистая полость носа, возможно околоносовые пазухи, задняя стенка глотки, гортаноглотка, трахеи, бронхи и легкие», — подчеркнул он.

По словам врача, самым опасным последствием, которое может спровоцировать коронавирусная инфекция нового типа, является полиорганная недостаточность.

«Коронавирус может провоцировать острые состояния — состояние острого панкреатита, острой сердечной недостаточности», — добавил Владимир Зайцев.

Доктор медицинских наук, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев ранее заявил, что помощь психиатров и психологов понадобится большей части населения после снятия режима самоизоляции и карантина. Он посоветовал следить за своим физическим состоянием, чтобы как можно легче вернуться к нормальному ритму жизни.