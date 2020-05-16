Марков рассказал, кто виноват в гибели рейса MH17

Москва, 16 мая. Официальное следствие по делу рейса MH17 направлено на сокрытие истинного виновника авиакатастрофы. Такой точки зрения придерживается директор Института политических исследований Сергей Марков.

В интервью корреспонденту издания «ПолитРоссия» эксперт подчеркнул, что ответственность за гибель малайзийского Boeing должна нести украинская сторона. По его мнению, крушение произошло вследствие заговора Службы безопасности Украины и Минобороны.

«Цель была в том, чтоб объявить ДНР и ЛНР террористическими организациями, а Российскую Федерацию – поддерживающей террористов. Резко усилить санкции против России, а также создать искусственную причину для ввода воинского контингента стран НАТО на территорию Украины», – считает Марков.

Он также объяснил огромное количество версий причин инцидента, которые регулярно появляются в информационном пространстве. По словам политолога, это выгодно следствию, чтобы размыть истинную картину и скрыть истинных виновников трагедии.

Ранее технический эксперт Юрий Антипов обосновал с помощью карты разлета обломков, что крушение MH17 произошло из-за взрыва на борту самолета. Таким образом, он доказал несостоятельность суждений Совместной следственной группы о том, что Boeing был якобы сбит российской установкой «Бук».