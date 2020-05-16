Госдеп США испугался угрозы обороне НАТО из-за действий России в Арктике

Вашингтон, 16 мая. Россия наращивает военное присутствие в Арктике, чем ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи, слова которого приводит пресс-служба Госдепартамента.

«Китай и Россия все активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников. <…> Арктический регион от этого не защищен», — подчеркнул Мерфи.

Представитель Госдепа сообщил, что Россия строит инфраструктуру и создает Объединенное стратегическое командование на базе Северного флота. Кроме того, Госдепартамент США напуган развертыванием систем С-400 на Кольском полуострове. В Вашингтоне считают, что такие действия выходят за рамки территориальной обороны.

«Это является частью наращивания силы в Северной Атлантике, чтобы помешать США и Канаде отреагировать и перегруппироваться в случае кризиса, поставив под угрозу Фареро-Исландский рубеж», — подытожил Мерфи.

Ранее канадское издание CBC назвало жестким сигналом Западу действия России в Арктике. Особенное впечатление на авторов произвела российская операция по десантированию с высоты 10 тысяч метров на Землю Франца-Иосифа. По данным издания, эти учения активно обсуждались канадским военным и дипломатическим сообществом.