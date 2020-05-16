Сирия, 16 мая. Террористы ИГ1 заявили об убийстве информатора САА на востоке Хомса. Власти САР вновь предприняли попытку мирно урегулировать конфликт с боевиками в Даръа. Ребенок пострадал при взрыве СВУ у Рас аль-Айна на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: проводят работы по разминированию в окрестностях города Алеппо; предприняли еще одну попытку урегулировать конфликт в Даръа мирным путем.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве информатора САА в восточной части Хомса; подозревается в поджоге сельскохозяйственных угодий на юге Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: демонтировали бомбу в городе Ахтерин на северо-востоке Алеппо.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) продолжают работу в окрестностях административного центра региона. Согласно данным информационного портала Al Nour, в период с 9.00 до 16.00 саперы будут задействованы в пригородах Аш-Шакиф, Лерамун, Аз-Захра и Аль-Иназарат. Напомним, проведение операции по зачистке местности от следов военного присутствия террористов стало возможным лишь в феврале этого года, после полного освобождения Алеппо и его окрестностей. Прежде эти территории регулярно подвергались обстрелам со стороны боевиков, в оккупации которых находятся западные районы провинции.

Между тем в зоне контроля поддерживаемых Анкарой формирований был предотвращен взрыв. Протурецкие боевики обнаружили и демонтировали бомбу в городе Ахтерин в северо-восточной части Алеппо. Предполагается, что СВУ было заложено членами курдской группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Хомс

Медиапорталы, связанные с «Исламским государством», опубликовали заявление о поимке и казни человека, якобы выступавшего информатором Сирийской Арабской Армии (САА). По информации Telegram-канала (NovostiDamask), ссылающегося на сообщение боевиков, инцидент произошел в пустынном районе к западу от города Эс-Сухне. Тем не менее пока эти данные требуют подтверждения.

Между тем в Сирии было зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявило Министерство здравоохранения САР. В то же время семь пациентов пациентов с подтвержденным коронавирусом выписались из больниц. Таким образом, общее число заболевших на данный момент достигло 50 человек, 36 из которых выздоровели, а трое скончались.

Провинция Даръа

Военный источник в сети Telegram (rybar) сообщает о том, что в Даръа возобновились переговоры с боевиками. Сирийские власти вновь предприняли попытку урегулировать конфликт мирным путем, несмотря на то, что прошлое предложение об эвакуации в Идлиб террористы отклонили. Отмечается, что встреча сторон проходит в городе Тафас. Представители правительства требуют от боевиков сдать оружие и вывести отряды в зону «Большого Идлиба».

В то же время военные аналитики полагают, что попытка договориться с радикалами не приведет к стабилизации обстановки в провинции, поскольку часть из них сохранит присутствие в Даръа, продолжив вести подпольную деятельность.

Провинция Хасака

Поступают сообщения о пожарах на юге Хасаки. Как передает Telegram-канал (NovostiDamask), огонь распространился в сельскохозяйственных районах. Предполагается, что причиной стали поджоги посевов террористами «Исламского государства». Напомним, подобная ситуация наблюдается и в иракских провинциях. Там были зафиксированы пожары в Киркуке и Дияле.

Тем временем агентство новостей Al Nour сообщает о взрыве в окрестностях города Рас аль-Айн, подконтрольного союзникам Турции. На мине подорвался ребенок — мальчик получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Предполагается, что СВУ было заложено курдскими боевиками, прежде чем они покинули эти территории.

Напомним, северные районы Хасаки перешли под контроль протурецких сил осенью прошлого года в результате операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.